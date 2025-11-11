Futbol Amateur

El Amateur

Se presentaron muchos problemas de agresión contra los silbantes, por parte de jugadores que no podían contener su ira, ante supuestos errores de los jueces, por lo que había necesidad de tomar cartas en el asunto.

-o0o-

El gordo Sagrero no le pensó dos veces y de inmediato se puso e contacto con el Lic Francisco Cantú, presidente de la Asociación, a la que se encontraban afiliados, para solicitar un consejo al respecto, lo que no dudó Paco en ofrecerle el curso de capacitación.

-o0o-

Así lo hizo y se le informó a todos los árbitros que deberían tener su curso de capacitación, con el fin de mejorar el trabajo y a la vez bajar lo más que se pudiera, el índice de violencia dentro de los encuentros de futbol.

-o0o-

Fue entonces cuando se nominó nada menos al profE Porfirio Rodríguez, nada menos el mejor instructor de entonces, para que acudiera como salvavidas de los árbitros de esa liga, simplemente la más grande del mundo.