Futbol Amateur

El Amateur

El lecho del río Santa Catarina, no solamente se convirtió en el centro deportivo más grande del mundo, sino también fue centro de trabajo de cientos y cientos de personas, que llevaban el sustento a sus respectivas familias.

-o0o-

Principalmente estaban los árbitros que, al tener un sin fin de encuentros que se programaban todos los días de la semana, esto lo aprovechaban algunos silbantes que no contaban con un trabajo estable, para hacerse de un sueldo y cubrir necesidades.

-o0o-

Se sabía que la CNOP siempre estaba necesitada de árbitros, por lo que empezaron a contratar personas a diestra y siniestra, auque lamentablemente algunos de ellos no tenía su curso de capacitación y lo peor, nunca habían jugado futbol en su vida.

-o0o-

Esto trajo por consecuencia que las protestas, incluso los problemas y agresiones contra los hombres del silbato no se hicieron esperar, por lo que, cada lunes eran muchos los delegados que acudían para levantar una protesta.