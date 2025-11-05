Futbol Amateur

El Amateur

Esas ceremonias de premiación eran todo un show, pues aunque se invitaba a uno o dos elementos por equipo ganador de trofeo, iban mucho más, pues sabían que la diversión en esos eventos estaba asegurada.

–00–

Lo que acaparaba también la atención, era a la hora de premiar a la rama femenil, dode las chicas no perdían la oportunidad de asistir con atuendos muy provocativos, lo que levantaba suspiros de la concurrencia.

–00–

Los chiflidos de admiración y piropos retumbaban en el inmueble de Morones Prieto, pues, con esas chicas deportistas, contaban con un cuerpo de modelo y más con vestido ajustado, dejaba boquiabiertos a la raza,

–00–

Pero en si, aunque había de todo, lo más reconocido era el respeto, pues así les hacía saber el gordo, “hay que convivir sanamente, porque todos somos una familia y merecemos respeto”, lo que se ganaba el aplauso de la concurrencia.