Futbol Amateur

El Amateur

La liga de la CNOP llegó a ser la mas grande del mundo, al contar con más de mil 500 equipos por temporada, dentro de las diferentes categorías, tanato en varonil, como en femenil, por lo que tuvo mucho exito.

Y por ello, se programaban cientos de partidos por semana y en ello se presentaban un sin fin de anécdotas, la mayoría de ellas chuscas, que te hacían reflexionar, pues no sabías si llorar, reir o rezar.

Tal era el caso de la Ola Lila, un conjunto integrado por elementos gay, quienes dentro del terreno de juego no tenían nada de delicados, pues contaban con calidad y mucho entusiasmo, que dejaba pasmados a rivales y aficionados.

Cuando un equipo sabía que había quedado dentro del grupo de la Ola Lila, la carrilla se desataba para los jugadores y esperaban con ansia la jornada donde se les programaba ese encuentro contra los de gustos diferentes.