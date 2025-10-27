Futbol Amateur

El Amateur

Para nadie era un secreto que el gordo Sagrero hacía mucho por el partidazo, dado que la CNOP era un aliado del mismo y aunque muchos no lo consideraban adecuado, como quiera le entraban al toro, dado que el deporte era otra cosa muy distinta.

-00-

Por siempre se ha dicho que el deporte y la política no deben mezclarse, ya que entorpecerían el buen proceso de la disciplina, la cual no debe tener, ni partido político, ni mucho menos religión,pues esta va drigida a todo mundo, de cualquier edad, credo y color de piel.

-00-

Sin embargo, el buen gordo, durante las juntas que constantemente llevaba a cabo con los delegados y representantes, les externaba que debían apoyar al partido, pues era la forma de poder sacar apoyos para desarrollar bien a bien los torneos, además de conseguir trofeos y mayores espacios para la práctica.

-00-

Esto ya parecía mejor para los equipos, por lo que se acuñlaba la frase que el deporte y la política no deben mezclarse, pero si pueden trabajar en forma paralela, para salir adelante, en beneficio de la misma sociedad.