Futbol Amateur

El Amateur

Por ese tiempo, el presidente de la Asociación de Futbol de Nuevo León era don Raúl Torres Cázares, quien también luchaba por que se crearan más espacios en el río, pero por desgracia, en esos tiempos, como que los políticos no estaban muy interesados en esto y fueron los clubes quienes, con temor a que fueran multados, se lanzaron a la odisea.

–00–

La Asociación de Futbol de Nuevo León requería tener un representante, para participar en los Torneos Nacionales, por lo cual los jugadores surgía de los diferentes equipos de la misma liga Oficial, además de uno que otro de la Hispano, que por esos ayeres, también fue creada y se convierte en la segunda organización.

–00–

La Asociación nominó a don Mario Pérez como entrenador del mismo, por lo cual cada domingo se le miraba en los campos para observar jugadores y prepararlos para ir al Nacional, aunque se topaba con algunos inconvenientes para llevar a cabo sus entrenamientos del colectivo estatal, ya que no tenía espacio para ello.

–00–

Sin duda, el campo Pedregal era el mejor cuidado, gracias a sus jugadores y solicitaba entrenar ahí, pero los mismos jugadores lo facilitaban, pero hasta que ellos terminaran de realizar sus clásicas cascaritas y limpiar el campo, dado que a ellos le había costado sacrificio físico y económico, por ello lo cuidaban siempre.