Futbol Amateur

El Amateur

La raza estaba contenta, porque votarían por don Alfonso, quien a final de cuentas fue el ganador y sin pensarlo dos veces, Sagrero González, le recordó su promesa, la cual “no se echó para atrás” y de inmediato ordenó que se crearan más campos de futbol en el lecho del río Santa Catarina, espacios destinados para la CNOP.

-00-

Algunas personas manifiestan que fue don Alfonso el creador del centro deportivo más grande del mundo, pero eso solamente fue en parte, ya que don poncho solo impulsó esa obra que ya estaba en proceso, pues hay que recordar que el primer campo, fue el denominado Polita, creado por el mismo PRI a instancias de don Mariano González.

–00–

Don Mariano Gonzlaez era y es reconocido como el máximo impulsor del deporte en la Indepe y tenía nexos con el partidazo, de ahí que el chaparro Buendía, fundador del tradicional Club Colonia Independencia fue a solicitar su apoyo para crear un campo, el primero en el río Santa Catarina, de esto hablamos por el año de 1964.

–00–

Otros clubes, como Occidente, Tabasco, también deseaban contar con su campo, sin embargo los del municipio le daban vuelta al asunto, por lo cual se envalentonaron y sin pedir permiso, se lanzaron a crear sus propios campos, con recursos de ellos mismos, por ello los cuidaban siempre.