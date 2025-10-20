Futbol Amateur

El AmayeurEra toda una fiesta del futbol amateur las inauguraciones de los torneos de la CNOP, ya que ante la presencia de más de 15 mil personas, congregadas en el campo uno de la unidad deportiva, frente al edificio de la misma CNOP, todo mundo deseaba ser partícipe de ese evento, sobre todo en la clase política.

Porque en la carrera política, lo importante, como siempre, es hacerse notar y este tipo de eventos eran lo especial para ello, por eso muchos de los políticos esperaban con ansia fueran invitados a la ceremonia, lo que era bien aprovechado por el gordo Sagrero, quien se convirtió en todo un gran líder que seguía la raza.

Por ello, cuando estaban en plena época electoral, solía invitar al candidato y la más sobresaliente fue cuando don Alfonso martínez Domínguez era el “tú lo serás” del partidazo, por lo que no dejaría pasar la oportunidad de hacerle llegar la invitación a don Poncho, quien a decir verdad tenía su carácter fuerte, pero comprensivoi.

Esa ocasión el gordo Sagrero, al presentarlo a la raza, le informó que la liga estaba en constante crecimiento y aprovechó para pedirle apoyo para crear más canchas deportivas y don Alfonso para quedar bien, se comprometió a crearlas y fue cuando acuñó la famosa frase, ¡”serán del pueblo y para el pueblo!”