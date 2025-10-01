Futbol Amateur

El Amateur

Así se pasaban los lunes, martes y miércoles por las tardes-noches en las oficinas de la liga de la CNOP, pero en las canchas alumbradas el ambiente era de lo mejor, con grandes acciones de los juegos del torneo inter semanal nocturno.

Este torneo, dentro de las categorías Especial de Primera y Segunda, estaba destinado para todos aquellos que, por sus ocupaciones laborales, o por otros detalles, no podían jugar sábados o domingos.

Un detalle especial era que no había limite de registros ya que los equipos, en su mayoría representaban a las empresas y la mayoría tenia turnos, por ello cuando andaban de tarde no podían ir al juego.

Otros, los que entraban de noche pedían el horario de las 7;00 pm, para tener tiempo de llegar al jale, por ello el gordo los comprendía y les daba carta abierta para registrar todos los jugadores que fueran necesarios.

Esos torneos Inter semanal nocturno quisieron imitarlo en otras ligas, pero fue un fracaso, ante la poca respuesta de equipos, además que no había canchas suficientes con luz en el rio Santa Catarina.