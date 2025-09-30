Futbol Amateur

El Amateur

Al término de la explicación el gordo llamaba a Lorenzo Gonzáles, coordinador general del torneo, para que también diera su versión y le llevará el reporte arbitral, con el fin de hacerles ver a los jugadores que todo era legal.

-00-

Ya con todos los argumentos, el gordo Sagrero daba una buena y convincente explicación, se le daba la razón a quien la tuviera, basado en el reglamento de la Asociación, del Sector Amateur y del interno de la liga.

-00-

De esta manera todos entendían, si el equipo tuviera razón, se modificaba el resultado, pero si era al contrario se reafirmaba la sanción y de esta manera, con una buena explicacion, todos contentos.

-00-

Y aclarado el punto y haberse retirado los jugadores, a quienes incluso los acompañaba hasta la puerta, sonriente y un tanto altanero, pero en son de broma expresaba ¡”echénme al que sigue!”.