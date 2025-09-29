Futbol Amateur

El Amateur

Ya cuando se despedían los delegados entrábamos a la oficina de Sagrero, para preguntarle el secreto que hizo cambiar a las bestias en inofensivos cachorritos, por lo cual el gordo no aguantaba la risa por nuestra cuestión.

-00-

“Todo es cuestión de escucharlos, eso es lo único que buscan estos cuates, aunque para tomar el control del asunto, primero debes ubicarlos, para que se tranquilicen!”, nos decía muy seguro de sí mismo.

-00-

Al entrar echando lumbre, solo les expresaba; “tranquilos raza, sólo quiero que primero me digan una cosa!, vienen a pelear o arreglar un asunto?, y claro que opinaban lo segundo, por lo que agregaba, “entonces qué necesidad hay de gritar?

-00-

Ya calmados les pedía que explicarán en forma detallada el problema que los había llevado hasta ahí para emitir una inconformidad, por lo cual el representante, ya más calmado daba santo y seña del incidente, mientras el gordo tomaba apuntes y escuchaba atento.