Futbol Amateur

El Amateur

Los días lunes también era dedicado atender las inconformidades y protestas de los delegados, ya sea por cachirules, trabajo arbitral o riñas y ahí estaba Lorenzo González para afrontarlas.

-00-

La mayoría de ellas las solucionaba ahí mismo, pero cuando eran mas fuertes, como las agresiones, estás pasaban a manos del gordo Sagrero, quien tenia una habilidad de convencimiento que sorprendía al mas incrédulo.

-00-

Varias veces fuimos testigos cómo llegaban los delegados furiosos y echando lumbre, pidiendo justicia ante supuestas anomalías de que habían sido víctimas, por lo que llegaban amenazantes.

-00-

Entraban a la oficina del gordo y tras algunos minutos salían muy sonrientes y bromista, incluso hasta disculpándose de su actitud hóstil presentada al principio y parecía que ahí no había pasado nada.