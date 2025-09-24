Futbol Amateur

El Amateur

Sagrero siempre sacaba ideas y una de ellas, aunque fue muy criticado era cobrar la inscripción y el pago de dos arbitrajes por adelantado, lo que, para variar, también fue un gran acierto, que después otros quisieron intentarlo, pero sin éxito.

Lo hacía con el fin de adelantar el trabajo, dado que llevaban un arbitraje adelantado, por lo cual, desde el lunes ya conocían rival, cancha y horario del siguiente fin de semana, por ello los lunes aquello parecía un romerío.

Aunque también el martes y miércoles se podía pagar el arbitraje, por lo que se hacía una larga fila de delegados que acudian a tesorería para pagar la cuota semanal.

Ahí estaban las hermanas

Juanita y Gloria, asi como Olga cobrando el arbitraje y escuchando las quejas de los delegados, las que se hacían eternas, sobretodo si se habla de más de mil500 equipos.