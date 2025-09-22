Futbol Amateur

El Amateur

El gordo Sagrero tenía carisma, era inteligente y siempre estaba ideando cosas que beneficiarán al deporte y a la sociedad entera, en especial a la conocida como clase trabajadora, del sector popular.

-00-

Por ello fundó la liga de futbol más económica de la entidad, con precios al alcance de todos los bolsillos, por ello nacieron infinidad de equipos, muchos de ellos con jugadores que en su vida habían tocado un balón.

-00-

En las colonias del sur, como la Independencia, Pio X, Nuevas Colonias, Alfonso Reyes, etc, cada cuadra era un barrio y fue así como en cada barrio había mínimo un equipo que participaba en los torneos de la liga de la CNOP.

-00-

No importaba que nunca hubieran jugado, que desconocieran las 17 reglas, pues lo importante era esperar el fin de semana para divertirse y practicar su deporte favorito, aunque las derrotas estuvieran de su lado.