El Amateur

El gordo Filiberto Sagrero puede presumir que ha sido el único en toda la historia del futbol amateur de la localidad en realizar no solamente la inauguración más vistosa, más llena de alegría, sino también contar como invitado de honor al mismo gobernador del estado.

-00-

Cuando el lecho del rio Santa Catarina empezaba a tomar vida deportiva y con la llegada de la Federación Deportiva de la CNOP, se requerían más campos, dado que, por los bajos costos de participacion, crecían los equipos.

-00-

Llegó la época electoral de la gobernatura y como la CNOO es una rama del partidazo, al gordo se le ocurrió invitar al candidato a la ceremonia de inauguración del nuevo torneo y el candidato por el PRI era nada menos el Lic Alfonso Martinez Domínguez.

-00-

El gordo aprovechó la presencia del candidato y ante miles de futbolistas le pidió a}yo para crear más canchas, lo que detonó el crecimiento y al paso se convirtió en el centro deportivo más grande del mundo y don Alfonso acuñó la frase “¡son del pueblo…y para el pueblo!”