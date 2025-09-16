Futbol Amateur

El Amateur

Ahí estaba Salvador, Lupito, Paco Loredo cazando a los equipos que llegaban para acomodarlos en la fila correspondiente para que fueran registrados y se ganaran sus dos pintores por participación.

-00-

Lorenzo González y Guadalupe Rivera se encargaban de los árbitros que estuvieran bien presentables a la fiesta de la inauguración de la nueva temporada en las diferentes categorías que se manejaban, las cuales eran todas.

-00-

Allá arriba paciente y bromista se encontraba el gordo Filiberto Sagrero el mero mero de la Federación Deportiva, acompañado de su brazo derecho Eduardo “Lalo” Lira, el profe Rodolfo Ríos, maestro de ceremonias y la secre Rosita tomando santo y seña del acontecer.

-00-

Estaban al pendiente para recibir a los invitados de honor, dirigentes de la Asociación, pero en especial a los políticos de moda, donde todos los suspirantes deseaban ser invitados, por aquello de ganar votos.