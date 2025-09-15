Futbol Amateur

El Amateur

Ese domingo no era cualquier otro, tenía algo especial, que despertaba el entusiasmo y alegría de cientos y miles de niños, jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres, pues lo que hacía especial era la inauguración de la nueva temporada de la CNOP.

-00-

Desde las seis de la mañana se reportaba todo el personal de la liga frente al edificio de la CNOP por Morones Prieto, con el afán de ultimar detalles sobre el trabajo que debería realizar cada uno de ellos.

-00-

Ahí estaba Juanita, Olga Solorzano y Gloria en un escritorio registrando a los equipos que iban llegando, pues si no se reportaban habría sanciones, se les quitaban dos puntos al final de la temporada, en tanto al que asistía se le regalaban otros dos.

-00-

Por ello casi la totalidad de los equipos hacían acto de presencia, pues no deseaba tener problemas en caso de estar peleando la calificación al play off.