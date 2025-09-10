Futbol Amateur

El Amateur

A Filiberto Sagrero se le criticaba todo, pero como decían los abuelos, le entraba por un oído y le salía por el otro, ya que por esos años se estilaba afirmar “no te preocupes si hablan de ti…preocúpate cuando no hables, pues ya no les interesa.

-00-

Tuvo la genial idea de formar grupos con horarios fijo, lo que era un lujo, el cual debían pagar los equipos un extra y asi saber solo el campo que les correspondía.

-00-

Aunque se le criticó mucho, con el tiempo el resto de las ligas buscaban imitarlo, pero nunca se les hizo, dado que tenían un menor número de participantes, de ahí la diferencia.

-00-

Sagrero fue genio y figura y para reconocerle, se develó una placa en el exterior de las oficinas de la liga, donde indica a que todas las instalaciones que tenía la CNOP en el rio fueron bautizadas como Unidad Deportiva Filiberto Sagrero.