Futbol Amateur

El Amateur

Era todo un show acudir a las oficinas de la Federación Deportiva de la CNOP, más que nada, por las ocurrencias de los delegados, dónde no sabías si ponerte a reir, llorar o rezar!

-00-

Cierta ocasión Olga Solórzano salió desesperada, a punto de estallar los nervios, a lo que pronto nos acercamos para conocer los motivos de sus nervios inestables.

-00-

Fue la primera vez que se implementó el horario de verano, lo que causaba desconcierto entre los jugadores y delegados, que aun no daban pie con bola.

-00-

“Señorita, aquí dice que vamos a jugar a las 10;00am…entonces vamos al jugar a las 10, a las 11 o a las nueve? ¡pues donde se da el aviso a esa hora te toca! pero del horario de verano o del pasado?