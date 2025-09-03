Futbol Amateur

El Amateur

Un detalle muy importante era cuando llegaban los delegados echando lumbre para levantar una queja por supuestas anomalías en su encuentro de la jornada, lo que provocaba temor entre los trabajadores de la liga

-00-

Cuando eran recibidos en la oficina de Sagrero entraban de lo más molestos, pero al salir eran unas seditas, abrazados del gordo y bromeando a más no poder, felices de la vida y… ¡aquí no pasó nada!

-00-

Preguntamos a Sagrero González la clave de la repentina actitud de los delegados, a lo que simplemente nos dijo: hay que escucharlos, que se desahoguen.

-00-

Si tienen la razón se les dice que se va a investigar y cuando no la tienen se le explica por qué de la sanción, pero el detalle es que desean ser escuchados simplemente y así todos contentos, incluso hasta se disculpan por su actitud tan grosera como llegaron.