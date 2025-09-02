Futbol Amateur

El Amateur

Se decía que Sagrero acordaba los torneos para tener mayores ingresos, pues mientras en todas las ligas los grupos eran de 20 equipos, en la CNOP solo lo firmaban 12 conjuntos.

-00-

Pero el gordo salía a contratar atacar, al mencionar que en esos grupos de 20 equipos se les premia al super líder, goleador, menos goleado, campeón y subcampeón de play off, o sea cinco trofeos.

-00-

En tantos en la liga de la CNOP se premiaban al líder, sub líder y tercer lugar de grupo, goleador y menos goleado, rematando al mérito deportivo, el último equipo, siempre y cuando no hubiera perdido por default y en play off al campeón, subcampeon y tercer lugar, lo que suman nueve trofeos.

-00-

Ante estos argumentos, todos callaban y como colofón presumía ser la liga más económica, de ahí que muchos equipos se fueron para allá y motivó a niños, jóvenes y adultos a firmar equipos y jugar lo que en su vida habían practicado