Futbol Amateur

El Amateur

El gordo Sagrero era todo un líder, tenía carisma y aunque muchos presidentes de liga lo criticaron por sus ocurrencias, al final surtían efecto positivo y al paso del tiempo esas mismas ideas que tanto reprobaban, hoy son imitadas.

-00-

Antaño los torneos eran de 19 jornadas, pero el gordo las bajó a 12, lo que molestó a directivos de otras ligas, sin embargo, hoy en día se realizan torneos de sólo siete jornadas y hasta lo aplauden y participan sin chistar.

-00-

En sus inicios la CNOP entregaba trofeos de madera y los presidentes de otras ligas se burlaron, incluso motivaron a los jugadores para que pusieran la queja ante la Asociación de fútbol de Nuevo León.

-00-

En la junta previa del nuevo torneo los jugadores expusieron su incomodidad, a lo que optimista el gordo mencionó; “esos trofeos son esfuerzo de todos, pero entiendan que el costo de participación es el más bajo del estado. Quieren trofeos caros?, aumentamos inscripción y arbitraje y listo!”, y todos entendieron, incluso respondieron cun fuerte aplauso.

…