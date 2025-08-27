Futbol Amateur

El Amateur

Cuando publicamos la nota en El Regio de cómo las autoridades se contradecían, levantó mucho polvo, ya que el resto de los periódicos y la radio y TV se lanzaron a buscar la verdad que mantenía en incertidumbre a miles de futbolistas.

-00-

Fue tanta la presión, que en definitiva Gobierno del Estado dejó por la paz la idea de una nueva liga en el río, ya que solo habían pensado en aprovechar al máximo los espacios para la práctica.

-00-

Filiberto Sagrero se había adelantado y habló con el gobernador para hacerle ver lo que hacían sus sub alternos con el pueblo, lo que molestó mucho al mero mero y giró la orden para que suspendieran ese proyecto tan ventajoso.

-00-

Por ello se decía que si el gordo Sagrero estuviera con vida, no permitiría el robo en despoblado que hiciera el gobierno municipal, al rentar los espacios del río a la organización del parque Río para hacer el gran negocio!.