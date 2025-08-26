Futbol Amateur

El Amateur

Había incertidumbre entre los presidentes de las diferentes ligas organizadoras de torneos en los campos del río, porque no tenían información oficial al respecto, dado que afectarían los campos si se llegarán a empalmar los juegos.

Se presentó la oportunidad de investigar más a fondo al respecto y preguntamos a los directivos del deporte en el estado, para que aclarara los puntos obscuros y darle tranquilidad a todos los promotores.

Nos informaban que no debían estar con pendiente, ya que solo se buscaba aprovechar al máximo los campos, por lo que se pondrían de acuerdo con los presidentes de liga y conocer los horarios de sus juegos.

Hasta ahí todo iba bien, sin embargo, el profe Silva, quien era el encargado de distribuir los campos y mantener el alumbrado nos confirmaba que los juegos de la nueva liga serían los sábados y domingos en horarios que ellos decidieran, sin tener obligación de dar cuentas a nadie!