Futbol Amateur

El Amateur

Con el afán de quitarle los campos del río Santa Catarina a las ligas que ahí programaban los encuentros de sus torneos, la dirección de deportes del Estado preparaba un certero golpe.

Traían la insana intención de organizar también una liga de fútbol en categorías de edad libre, que a final de cuentas era la que mejores dividendos económicos dejaba, por lo que se echó a andar la maquinaria.

Se lanzó la convocatoria, misma que fue publicada en varios medios de comunicación impresos de aquellos años, entre ellos el primer diario deportivo de provincia, mejor conocido como Regio Deporte.

A todo mundo extrañó esa convocatoria, primero porque Dirección de Deportes no era la indicada, para ello hay una Asociación y en segundo lugar anunciaban que los encuentros se realizarían en las canchas en el lecho del río Santa Catarina.