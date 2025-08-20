Futbol Amateur

El Amateur

El gordo Sagrero González era apreciado, pero también tenia enemigos, que no soportaban el carisma y su firma de trabajar, de ahí que tenia miles de seguidores, pues cada evento deportivo organizado por la CNOP era garantía de exito.

-00-

Y trataron varias veces de meterle zancadilla, como en los Juegos Inter Sectoriales donde se coronó en todos los deportes, pero a la hora de la premiación le cambiaron los resultados, porque estaba el mismo gobernador como invitado de honor.

-00-

De los más molestos sin duda era don Beto Treviño, padre del gran ciclista Radamés Treviño, pues don Beto fue el coordinador del ciclismo en esos juegos, donde la cuarteta de la CNOP había hecho el 1, 2, 3 y 5…pero parau sorpresa no le dieron el primer lugar.

-00-

A don Beto lo hubieron de detener, porque estaba más que dispuesto a decirle al gobernador todas las trácalas que se inventaron para que la CNOP no sobresaliera en esos juegos, incluso hasta la prensa informó santo y seña del robo en despoblado!.