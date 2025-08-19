Futbol Amateur

El Amateur

Al gordo siempre le tuvieron envidia los políticos de entonces, por ese carisma, humildad, pero sobre todo por ese dedo de servir al prójimo, en especial a la clase trabajadora, la raza de bronce como se le conocía.

-00-

Participar en los torneos de la liga de la CNOP era atractivo, toda vez que los costos de participación eran los más económicos de la región, por ello acudían la mayor cantidad de equipos que surgían de la noche a la mañana, a grado tal que en cada barrio existía uno o más representativos.

-00-

Por ello llegaron a formarse más de mil 500 escuadras, distribuidos en las diferentes categorías desde los más pequeñitos, hasta los veteranos, ¡lo que provocaba que entre semana y sábados y domingo los campos del río estaban a reventar de personas con deseo de formar parte de la historia!