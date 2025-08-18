Futbol Amateur

El Amateur

Al profe Porfirio le agradaba acudir a la CNOP ya que tenia un lugar muy especial en el organismo que siempre lo arropó, incluso impuso récord de asistencia en el Gimnasio Nuevo León de Gonzalitos y Ruiz Cortines donde impartió una charla sobre la regla XIl.

Como la liga estaba afiliada y el colegio también estaba adherido a la Delegación Estatal de Árbitros de Nuevo León, debían estar al día en cuanto a las indicaciones al reglamento para darles la debida difusión.

Filiberto Sagrero dio la orden que todos los delegados y auxiliares de los 1500 equipos participantes debían acudir a la charla, con el fin de alimentar sus conocimientos en torno al reglamento de la Femexfut.

El gimnasio estaba a reventar de delegados, auxiliares y la mayor cantidad de Silbantes, dispuestos a escuchar las indicaciones, tanto así que no cambian ya en el recinto, lo que asombró a propios y extraños y más aquellos que vaticinaban un fracaso para la liga, los Contreras de siempre.