Futbol Amateur

El Amateur

El buen profe fue apreciado, no solamente en la CNOP, sino en cualquier lugar que se parara, era un enamorado del arbitraje, por ello se le consideró el mejor instructor de arbitraje amateur en Nuevo León.

Pero fue la CNOP donde mejor se sentía, ya que lo apapachaban, pues no solamente lo respetaban, sino que todo deseo se convertirá en una orden, pues los árbitros manifestaban que era un placer atender al buen maestro.

El buen gordo Filiberto Sagrero, titular de la Deportiva bromeaba y les decía a los árbitros que si no se ponían truchas, los iban a colgar de las porterías, para que aprendieran las reglas.

Al paso del tiempo la mano del profe se notaba, ya que poco a poco los casos de agresiones a los árbitros iba a la baja, agregado también a los castigos a los rijosos, que iban a parar a la carcel y eran reportados a la Asociación de Futbol de Nuevo León.