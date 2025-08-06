Futbol Amateur

El Amateur

El profe Porfirio nos dio un buen consejo; “mire Juanito, en una charla, lo primero que debe hacer es acaparar la atención, diga cualquier cosa, un chiste, una exageración, el chiste es que lo vean y escuchen!”.

-00-

Y así eran sus charlas, amenas, pero de vez en vez hacía una broma “pa qué no se me duerman!”, -decía- y esa forma de ser llegaron a considerarlo como el gran maestro, al grado que el grupo corrigió su nombre.

-00-

Ahora ese grupo se llamaba Colegio de Árbitros CNOP Prof. Porfirio Rodríguez Villa y para festejarlo el buen Guadalupe Rivera, titular del grupo y Lorenzo González, coordinador general de la liga decidieron reunir a todos los elementos y lanzarse a trote por el rio, desde las oficinas de la liga, hasta la colonia Paraíso.

-00-

Llegaron a casa del profe Porfirio, quien se encontraba enfermo, pero aun así recibió al grupo que le llevaban la noticia sobre el nombre del colegio y a la vez regalarle una playera, lo que inundó de lágrimas de felicidad al buen profe, que se ganó a pulso el aprecio de todos los árbitros de Nuevo León y uno de los mejores en el país.

