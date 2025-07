Futbol Amateur

El Amateur

A pesar de la violencia, no existen intenciones de una unificación, ni entre los árbitros, mucho menos de las ligas, que cobran lo que les viene en gana, mientras haya quien quiera jugar.

Eso es el meollo del asunto, los cobros de inscripción y arbitraje la misma liga pone la cuota, además existen otras que cobran el rayado de campo, incluso otra cuota por asignarles horario y cancha fija.

Esto sucedía antaño solo en la liga Linda Vista de Mario Romo, donde para rematar, el equipo que no se completaba a la hora del encuentro había que pagar cierta cantidad por jugador sin credencial.

Para colmo de la situación, si un equipo no presentaba balón de juego debía pagar una cuota, para jugar con los balones del rival y en caso de pinchadura se le pagaba al equipo, ¡pero si eso no sucedía el dinero pasaba a la caja de la liga!