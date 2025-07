Futbol Amateur

El Amateur

En los últimos meses se ha desatado la violencia dentro del fútbol amateur en las diferentes ligas de la localidad, es especial en lo que se refiere a las categorías de edad libre de la rama varonil.

-00-

Será el estrés laboral, problemas familiares, económicos o vaya usted a saber, lo cierto es que este tipo de acciones se han incrementado, donde en varios casos las víctimas son los mismos árbitros, a manos de pseudo futbolistas.

-00-

La Asociación de fútbol de Nuevo León, máximo organismo urgente de este deporte no ha podido, o no ha querido meter el orden en estas situaciones, por la sencilla razón que los hechos violentos se presentan en ligas que, por desgracia no se encuentran afiliadas y ahí pues simplemente no tiene jurisdicción.

-00-

Y la negativa para afiliarse es el hecho que las ligas se han alejado del primer objetivo, que es promover el deporte, pues hoy en día el negocio que les deje mejores ganancias hay que cuidarlo, el dinero manda, aunque de por medio vaya la seguridad y dignidad de los árbitros.