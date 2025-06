Futbol Amateur

El Amateur

Don Miguel Peña siempre fue decidido y era el primer motivador y crítico de don Raúl, pues hay que decirlo, Peñita fue el fundador de la Asociación y el máximo impulsor del fútbol amateur en el estado, de ahí su frustración por el poco trabajo en el máximo organismo.

-00-

Una vez preguntamos a don Raúl por qué si había muchas ligas por doquier eran muy pocas las que se encontraban afiliadas, a lo que don Raúl nos aclaró que, si tenían un buen número de ligas registradas, pero que no cumplían con sus obligaciones.

-00-

Y seguimos preguntando los motivos del incumplimiento, a lo que dijo no saber de ellos y de nueva cuenta inquirimos por qué no iba a visitar a esas ligas para informarles si es su situación, a lo que respondió que eso era obligación de las ligas el acudir a la Asociación para estar al corriente con sus obligaciones.

-00-

Pero he sabido que han surgido nuevas ligas y tal vez desconocen los beneficios que trae el estar afiliados a la Asociación y a la Femexfut, le comentamos, a lo que simplemente respondió; “¡pues ellos se lo pierden!”, fin del comentario.