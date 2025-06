El Amateur

La situación por la que pasa actualmente el fútbol amateur de la localidad ha dejado mucho que desear, en cuanto a organización colectiva, unificación de ligas y respeto al reglamento del Sector Amateur de la Femexfut.

Ese conflicto se presentó antes del año 1980, cuando el presidente de la Asociación de Fútbol de Nuevo León era el señor don Raúl Torres Cázares (QEPD), por ello un grupo de entusiastas presidentes de liga decidieron tomar cartas en el asunto, que llegó a desembocar en el cambio de directivos.

En diciembre de 1980 se empezó a escribir la historia con el cambio de mandos, entrando al releve el Lic. Francisco Cantú Terán, lo que a la postre se conocería como la época dorada del futbol amateur de Nuevo León, ya que nuestra entidad se convierte en la primera potencia a nivel nacional tanto en fútbol, como en el arbitraje.

Por desgracia dese hace algo así como 20 años se dejó de atender y nuestro deporte se vino abajo, a grado tal que ya no figura a nivel nacional, no hay promoción entre los árbitros, no hay union…es más, no hay ni ligas afiliadas, porque no saben o no quieren afiliarse, porque no ven beneficio alguno, así de simple!