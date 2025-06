Futbol Amateur

El Amateur

Ante los pocos equipos que se habían formado, se decidió crear la liga Nuevo León para que se organizara el primer torneo de futbol, donde hay que decirlo, era de categoría libre.

Ya que, por el hecho de no contar con muchas escuadras, los jugadores eran de diferentes edades, por lo que aún no había manera de crearse las categorías como hoy en día.

Para costear la organización de esos torneos, don Miguel les cobraba de arbitraje “ahi lo que pudieran los muchachos” y de inscripción, pues también era a lo que Dios le tocaba el corazón.

Lo del arbitraje solo era un decir, pues lo poquito que ganaba don Miguel lo guardaba para poder comprar los premios para el equipo campeón, subcampeón y campeón goleador.

Créalo, los ingresos por el torneo no llegaban a solventar el costo de organiación, por lo cual don Miguel tenía que echar mano de su bolsa, para cubrir el faltante.

Ya que su deseo era promover el deporte, antes de ver a los jóvenes sin hacer nada, “de esquinieros” como solían decir por aquellos ayeres, jóvenes sin oficio, ni beneficio.