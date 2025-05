Futbol Amateur

El Amateur

El sueldo que percibía en Ferrocarriles no era mucho, sin embargo, buena parte la destinaba para moverse y conseguir apoyo de algunas empresas.

-o0o-

Su deseo era promover el futbol, pues, aunque era difícil, poco a poco los jóvenes se interesaban por la práctica de aquel nuevo deporte, más por curiosidad que por deseo pleno.

-o0o-

Ya cuando tenía varios jóvenes, empezó a formar equipos y se ponían a jugar los domingos por las tardes, pero, aunque no existían campos de futbol, el entusiasmo no se perdía.

-o0o-

Decidían esperar a que culminaran los encuentros de beisbol, para que ellos acondicionaran el terreno y promover los encuentros del balompié y créalo, también Peñita se convertiría en el primer árbitro en nuestra entidad.

-o0o-

Poco a poco llegaban más jóvenes, con deseos de formar equipos y empezar a participar, pero como eran de extracción humilde, se requería de apoyos económicos, los que, a decir verdad, llegaban a cuentagotas.