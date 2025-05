Futbol Amateur

Esa respuesta de don Raúl fue como una lápida que cayó en el ánimo del Lic Cantú, por lo que molesto comentó ¿y entonces, para qué jugamos?

Fue entonces que le llegó la preocupación el saber que Nuevo León, teniendo un potencial futbolístico, no era posible mostrarlo a nivel nacional, porque no se contaban con recursos económicos.

No podía creer, por lo que urgía hacer cambios estructurales en la Asociación de Nuevo León y de inmediato se puso en contacto con el presidente de la liga San Nicolás, Tomás Galarza.

El también conocido como Tito Galarza igualmente se mostraba decepcionado por la situación, por lo que brindó el respaldo al Lic Cantú para hacer movimientos en el alto mando de la Asociación.

Mientras que Tomás Galarza charlaba y convencía a Francisco Hernández de la liga infantil nicolaíta, a Joaquín Aguiñaga de la Anáhuac y Ascención Martínez de la Oriente nicolaíta, Paco hacía lo propio con el CP Mario Villarreal.

Como la liga Oficial era de la Asociación, decidieron poner un presidente y este cargo recayó en el propio CP Mario Villarreal Elizondo.