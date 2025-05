Futbol Amateur

El Amateur

Fue un encuentro de lo más disputado, donde Nuevo León perdió por 2-1, por lo cual y por lógica, Coahuila representaría a la Zona IV en el Torneo Nacional.

-o0o-

Hasta ahí todo iba bien, sin embargo, no faltó una persona que detectó a un jugador ilegal de Coahuila, pues este ya se encontraba registrado en la Femexfut como profesional, cuando el torneo era exclusivo de Amateurs.

-o0o-

Este detalle llegó a oídos de el Lic. Francisco Cantú, quien no lo pensó dos veces y corrió a las gradas, en donde se encontraba don Raúl Torres, presidente de la Asociación de Futbol de Nuevo León.

-o0o-

Ahí estaba también en las gradas el señor Bernardo Mellado, presidente de la Asociación de Coahuila, por lo que Paco Cantú se acercó a don Raúl y comentarle en el oido sobre la situación que se estaba presentando.

-o0o-

El Lic Francisco Cantú deseaba a toda costa ganar, aunque fuera en la mesa, pues su objetivo era acudir al Campeonato Nacional, por lo que no dudó en dar a conocer la situación.

-o0o-

Don Raúl preguntó que si dicha información ya estaba confirmada, a lo cual Cantú mencionó que varios jugadores regios le conocían y el mismo elemento ya estaba registrado como profesional.

-o0o-

Don Raúl se meció los cabellos, algo confundido, pero en forma negativa mencionó, “¿y si ganamos, con qué vamos al Nacional, si no tenemos dinero?”.