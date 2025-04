Futbol Amateur

El Amateur

Por ello no se contaban con suficientes recursos para enviar una selección a participar a un torneo Regional, mucho menos al Nacional.

-o0o-

En esos ayeres Nuevo León era integrante de la zona iv, que también la conformaban los estados de Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, aunque posterior los potosinos se fueron a la zona v.

-o0o-

Por ese tiempo, la división Juvenil Benito Juárez (para jugadores de 17-18 años) y la Infantil de Convivencia (de 11-12 años) era de participación directa y obligatoria al Nacional.

-o0o-

En el resto de las categorías como Infantil, Prejuvenil, Juvenil, Primera, edad libre, Veteranos y femenil libre, tendrían que pasar por un filtro previo, el Torneo Regional.

-o0o-

Nuevo León y Coahuila era quienes más veces participaban en estos regionales, ya que Tamaulipas y San Luis rara vez lo hacían, en virtud que dichas divisiones no eran de participación obligatoria.

-o0o-

El ganador de esta competencia Regional, obtenía el derecho de representar la Zon IV en el Torneo Nacional y eso, quiérase que no era otro gasto, por lo que poco a poco se fue quitando esta eliminatoria previa, ante los escasos patrocinios y apoyos por parte del gobierno del estado.