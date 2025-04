Futbol Amateur

El Amateur

Don Raúl argumentaba que las ligas no pagaban su afiliación en los últimos años, no se contaba con patrocinadores y del gobierno del estado poco era el presupuesto.

-o0o-

Se suponía que la liga Oficial era propiedad de la Asociación, de donde deberían obtenerse algunos recursos, pero eso solamente se miraba en el papal, ya que en realidad no había apoyo.

-o0o-

Al menos eso sucedió cuando la liga Oficial era dirigida por el CP Mario Villarreal, ya que los recursos que se obtenían de los torneos eran para pagar arbitraje, trofeos, papelería, teléfono y el resto era custodiado por don Víctor Favela, eterno tesorero de la liga.

-o0o-

Ya que la mayoría de los directivos no recibían sueldo algo, lo hacían por amor al arte, salvo los casos de Octaviano Rodríguez, quien además de coordinar, también era el velador de las oficinas.

-o0o-

Rogelio Torres, se convirtió en el brazo derecho de Mario Villarreal y coordinaba la categoría Mayor, pero también realizaba constantes viajes a la ciudad de México para la compra de los trofeos, pues en nuestras tierras aún no existían talleres de ese rubro.