El Amateur

Igualmente la disciplina es de lo mejor, dado que los castigos para los rijosos no son muy recomendables y de ejemplo, un recordatorio al árbitro y el jugador se va toda la temporada.

No se diga una agresión al árbitro, aparte de expulsar al jugador de por vida, se interpone una demanda ante las autoridades y se haga responsable de los daños causados.

Por ese coraje y dedicación, fue invitado por el Lic Francisco Cantú para que se uniera al grupo que apenas se formaba, con el fin de hacer cambios en los mandos de la Asociación de Futbol de Nuevo León.

Y no lo dudó ni tantito, ya que era urgente hubiera movimiento, pues llegó al grado que en el Sector Amateur de la Femexfut, Nuevo León ni siquiera sabían que existía.

Fue entonces que empezaron a fraguar un plan que duró un par de meses y pronto se apersonarían con don Raúl Torres, presidente de la Asociación, para exponerle sus inquietudes y buscar darle un giro a la imágen del estado, con lo que se iniciaba lo que hoy se conoce como la época dorada del futbol amateur de Nuevo León.