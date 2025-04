En lo que se refiere al futbol amateur, sin duda la mejor en edad libre es la Popular Escobedo, dirigida por el señor Carlos Medina, la cual es en la actualidad la más antigua aún en funciones, pues data desde el año de 1968.

Los 57 años que tiene de existencia este organismo no ha sido tarea fácil, dado que se ha encontrado con un sin fin de trabas que le han puesto para evitar su avance.

Desde el robo de porterías, la competencia desleal, la desaparición de campos, envidias y demás, sin embargo eso no ha sido suficiente para lograr su desaparición por parte de las mismas personas relacionadas con la política.

Fue parte importante en el movimiento revolucionario de 1980 donde se hicieron cambios en la Asociación de Futbol de Nuevo León, para convertir a nuestra entidad en la mejor a nivel nacional.

Tanto en futbol, donde se consiguieron infinidad de títulos, como en el arbitraje, dado que el Colegio de Monterrey era el mejor, pero el resto de los grupos también peleaban su oportunidad.

Y demostraron que no solamente el Colegio de Monterrey tenía buenos elementos, ya que árbitros de CNOP, Valle Verde y San Nicoás pusieron muy en alto el arbitraje de Nuevo León al traerse el título del mejor en varios nacionales.