Futbol Amateur

Futbol AmateurEl Amateur

Se creó la organización del parque Río, que se encargaba de administrar los espacios, rentarlos a un costo de 720 pesos la hora, a quien lo deseara.

-o0o-

Se creó la liga de futbol Parque Río, la cual violaba todo reglamento, ya que los encuentros solo constaban de dos tiempos de 30 minutos, con un breve descanso intermedio, solamente para tomar un poco de agua.

-o0o-

Esto porque la renta de 720 pesos (360 por equipo) solo cubría una hora, por lo que debían terminar su encuentro en ese lapso.

-o0o-

Las canchas no contaban con las medidas reglamentarias, ni siquiera se aproximaban, además se les ocurrió quitar el fuera de lugar y exigir a los porteros no hacer despejes largos.

-o0o-

Por lo corto de los espacios, los jugadores se confundían, ya que salían del terreno de juego, lo que causaba hilaridad a los participantes, quienes tuvieron que sufrir los abusos de estos personajes, que no les importaba el futbol, sino los beneficios económicos para organizar.