Futbol Amateur

El Amateur

Los costos de participación estaban al alcance de la clase trabajadora y una motivación mayor fue que solo a los equipos de categoría Especial el uniforme completo era obligatorio.

-o0o-

En la categoría de Primera División solo se exigía playeras del mismo color y ya en la Segunda y Tercera División no era obligatorio el uniforme, de ahí que muchos equipos iban pintos.

-o0o-

El detalle era a la hora del encuentro, si uno de los equipos llevaba al menos playeras iguales no había problema, pero si ninguno de los dos lo presentaba, se tomaba una decisión salomónica.

-o0o-

Los capitanes de los dos equipos contendientes decidían, mediante un volado, quien se quitaba las playeras, aunque en ocasiones acordaban que lo hicieran ambos, un tiempo cada uno.

-o0o-

Era parte del show y lo tomaban como una simple anécdota y quienes no deseaban jugar sin playeras, pues se miraban en la necesidad, al menos de presentarlas del mismo color, aunque no fueran del uniforme y por lo regular llegaban con camisetas blancas, las clásicas teycon.