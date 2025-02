Futbol Amateur

El Amateur

Era la motivación de todos los equipos el asistir a las ceremonias de inauguración, pues sabían de antemano que la fiesta estaría de lo mejor y más cuando recibirían algún premio.

Desde antes de las siete de la mañana se presentaba el personal de la Federación Deportiva, encabezada por su presidente, el señor Filiberto Sagrero González.

Quien se hacía acompañar de su fiel amigo y brazo derecho, el buen Eduardo Lira Puente, quienes eran transportados por su chofer El Chino, quien siempre llegaba gustoso para saludar a todos y cada uno de los compañeros.

Ahí en las oficinas se daban los últimos detalles, para que pronto Juanita, Gloria, Olga, Conchis, Lupito, Chava registraban a todo equipo que arribaba a la cita, ya que, aparte de ser obligatoria la asistencia, se les regalaban dos puntos.

De esta forma todos los que acudían ya tenían dos unidades en la carrera por los trofeos, aún y que las acciones de la nueva temporada no se pusieran en marcha, por lo que se tomaba la delantera.

Por ello los conjuntos de media tabla no perdían oportunidad para asistir y así facilitar su lucha por alcanzar uno de los cuatro boletos para asistir al play off por el campeonato.