Futbol Amateur

El Amateur

Fue por el año de 1960 cuando se crea la primera cancha en el lecho del río Santa Catarina, gracias al más grande impulsor del futbol en la zona sur, el Chaparro Mundo Buendía, del tradicional Colonia Independencia.

Participaba con sus equipos en los torneos de la liga Nuevo León, primer organismo creado en nuestro estado, pero había que recorrer largas distancias para ir a jugar.

Viajar hasta Loma Linda, Álvaro Obregón, San Nicolás, etc, por lo que deseaban contar con su propio campo y no dudó en acercarse con don Mariano González, el más grande impulsor del deporte amateur en la Indepe.

Como don Mariano estaba metido en la política, en especial con el partidazo y a la vez titular del tradicional Club Deportivo 13 de enero, no dudó en echarles la mano, pues hablaban el mismo idioma del deporte.

Así se trasladaron al lecho del río, a la altura de la boca calle Veracruz y ahí empezaron a deshierbar, cuadrar y crear el primer campo de futbol, el cual fue bautizado con el nombre de Polita, por hacer alusión a la política.