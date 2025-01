Futbol Amateur

El Amateur

Un caso curioso sucedía en los campos del río, ya que de vez en vez aparecían algunos drogadictos, lo que causaba temor entre los jugadores y no se diga entre los árbitros.

-o0o-

Por lo cual los jueces del futbol hablaban con el delegado del equipo con el que llegaban dichos elementos, para tratar de retirarlos y así evitar problemas que impidiera el buen desarrollo de los encuentros.

-o0o-

Sin embargo, en una ocasión, dichos drogadictos le informaron al árbitro que no faltarían al respeto a los rivales, mucho menos a su persona y solamente animarían a sus favoritos.

-o0o-

Aún y con dudas y algo de temor, medio aceptaba el juez, sin embargo, los mismos le mencionaban que ellos lo protegerían en caso de tener problemas con algún equipo.

-o0o-

Y así sucedió en varias ocasiones, aquellos drogadictos se convirtieron en fieles animadores del juego, pero también realizaban su misión de “guardaespaldas” del árbitro.

-o0o-

Dado que antes de iniciar los encuentros, advertían a los equipos que se pusieran a jugar y no faltarle al respeto al árbitro, porque ahí estaban ellos para meterlos en cintura.