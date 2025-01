Futbol Amateur

El Amateur

Seguros están que, desde el principio, cuando se dio a conocer las macabras intenciones de Feli pillo, se desatarían las protestas, no solamente de la CNOP, sino de todos los organismos que fueron perjudicados.

-o0o-

Sagrero era un gran líder y la gente lo apoyaba y si se lo propusiera, hubiera bloqueado las avenidas Morenos Prieto y Constitución para detener el proyecto.

-o0o-

Por desgracia, el gordo ya había fallecido y hasta el momento no ha surgido otro líder verdadero, si acaso el Lic. Francisco Cantú, pero este solamente se enfocó en el futbol, en tanto Sagrero manejaba los diferentes deportes.

-o0o-

De hecho, ni los medios de comunicación hicieron algo al respecto, al contrario, se confabularon, como lo hiciera Tv Azteca, que durante la inauguración del parque Rio se hicieron presentes.

-o0o-

No como reporteros, sino como invitados de honor y por ahí pasearon sus galas el mismo Luis Padua, Lety Benavides y Mónica Escamilla, quienes después lo anunciaron con bombo y platillo.

-o0o-

Una obra ostentosa, que elevó los costos de participación y acabó con el deporte de la clase trabajadora y vitaminó la delincuencia, la drogadicción y la violencia.