Futbol Amateur

El Amateur

Despertó el entusiasmo, no solamente con las ligas, sino también cada equipo de las diferentes categorías se esmeraba en sus actuaciones, pues sabían de antemano que eran observados para formar parte de la selección de la liga.

Precisamente cada liga tenía su representante, a los mejores para participar en los Torneos Estatales, donde se luchaba, no solamente por el título, sino por acudir al Campeonato Nacional de la categoría.

De hecho, se le hacía ver a los jugadores que el primer paso era representar a su equipo, enseguida a la liga y después al estado, para que se pensara alto encada proceso.

Aún y que se lograra el título en el Estatal, se informaba a los entrenadores que se reforzaran con los mejores jugadores, ya que el conjunto representaría ahora a todo el futbol de Nuevo León.

Así las selecciones que no campeonaban tenían la oportunidad de aportar jugadores a la Selección de Nuevo León, de ahí que nuestra entidad empezó a ganar títulos nacionales, al iniciar en 1983 con el de categoría Infantil de Convivencia, para jugadores de 11 y 12 años de edad.