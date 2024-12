El Amateur

Igualmente se unía al movimiento el profe Horacio Muñoz, que dirigía la liga de la UR, por lo cual se realizaban reuniones para plantear ideas y buscar la manera de llevar al éxito el ansiado cambio.

-o0o-

Cuando ya estaba bien organizado el grupo, se le pidió a don Raúl Torres una cita para charlar sobre la situación que guardaba el futbol amateur de Nuevo León a nivel nacional.

-o0o-

Ahí estaban reunidos en el tercer piso del edificio del Mercado Colón, don Raúl Torres como presidente de la Asociación y los diferentes titulares de las ligas populares de Nuevo León.

-o0o-

Se le explicó la situación y aunque don Raúl se defendía a capa y espada, argumentando que no solamente él era la Asociación, sino todas las ligas y el problema era generado por todos los agremiados, no solo por una persona en particular.

-o0o-

Fue entonces cuando el profe Froylán Limón le refutó, “mira Raúl, si el futbol amateur está mal, es porque no tenemos un buen líder y propongo en este momento un cambio en la directiva de la Asociación!”. lo cual todos lo secundaron, por lo que don Raúl ya no pudo defenderse y aceptaba el movimiento.